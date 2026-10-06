Источник: Мбаппе покинет «Реал» летом 2027 года и перейдет в клуб АПЛ

Нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе принял решение покинуть мадридский клуб летом 2027 года, сообщает журналист Франсуа Гальярдо в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, Мбаппе зол и разочарован «Реалом», поэтому принял решение перейти в клуб из АПЛ. Сообщается, что «сливочные» не будут препятствовать уходу француза.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 8 голов в 8 матчах.

Контракт 27-летнего француза с «Реалом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max