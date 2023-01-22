Агент Дивеева: «Состояние у Игоря хорошее, все нормально. Ждем возвращение на поле во второй половине сезона»
Агент Дивеева рассказал о состоянии игрока после возвращения к тренировкам
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения к тренировкам.
«Состояние у него хорошее. Все нормально, восстановление проходит. Мы ждем возвращение Игоря на поле во второй половине сезона», — сказал агент «СЭ».
17 сентября 23-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).
В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
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|
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|3
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|13
|
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|17
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|3.03
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|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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Спартак
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