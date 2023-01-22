В «Спартаке» рассказали о компенсации за сорванный матч против «Левски»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о компенсации за сорванный товарищеский матч против «Левски».

— Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?

— Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

— С «Ботевом» пока ничего не угрожает?

— Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике от болельщиков и приняла решение отказаться от товарищеских игр против «Спартака» и «Урала».