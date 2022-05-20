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Булыкин оценил шансы «Динамо» в матче против «Сочи»

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Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых в матче против «Сочи».

«Как такового фаворита тут нет, учитывая, что «Динамо» пока находится не в лучшей форме. Но будем надеяться, что именно в этом матче они настроятся и смогут выиграть серебряные медали. По крайней мере, я буду болеть за них.

Какая команда больше заслуживает серебро, если оценивать весь сезон? Наверное, «Динамо». Потому что вели чемпионскую гонку, но не хватило сил. Не хотелось бы, чтобы они опустились на третье место. Все-таки борьба была долгая с «Зенитом», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru

Завтра, 21 мая, «Динамо» сыграет с «Сочи» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ москвичи набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Сочи с 53 баллами располагается на третьей позиции.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-dinamo-zasluzhivaet-serebryanyie-medali-rpl-bolshe-chem-sochi
Дмитрий Булыкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Крылья Советов

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