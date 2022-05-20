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Шаронов: «Интересно, насколько смело поведут себя Слуцкий и Стукалов в матче «Рубин» — «Уфа»

Шаронов прокомментировал предстоящий матч «Рубина» с «Уфой» в 30-м туре Тинькофф РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал предстоящий матч команды с «Уфой» в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Фаворитом на бумаге можно назвать кого-угодно. Да, «Рубину» дома будет обеспечена поддержка, но решится всё на футбольном поле. Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей игре главные тренеры — Леонид Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны дает результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — приводит слова Шаронова RT.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Матч заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1005782-sharonov-sluckii-smelost-ufa
Роман Шаронов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Краснодар

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