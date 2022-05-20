Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал предстоящий матч команды с «Уфой» в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Фаворитом на бумаге можно назвать кого-угодно. Да, «Рубину» дома будет обеспечена поддержка, но решится всё на футбольном поле. Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей игре главные тренеры — Леонид Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны дает результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — приводит слова Шаронова RT.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Матч заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Казани.