«Динамо» объявит нового председателя совета директоров Ивлева в понедельник

По данным «СЭ», «Динамо» объявит в понедельник имя нового председателя совета директоров вместо ушедшего Дмитрия Гафина. Им станет Александр Ивлев, как сообщил РБК.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го.