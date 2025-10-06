«Динамо» объявило о назначении Александра Ивлева на пост председателя совета директоров

Председателем совета директором московского «Динамо» стал Александр Ивлев, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы, — сказал Ивлев клубной пресс-службе. — Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам».

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го.