Экс-капитан «Зенита» высказался за технические поражения командам в случае неявки на матчи РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался за технические поражения командам, которые по каким-либо причинам не явятся на матчи концовки текущего сезона РПЛ. Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что «Оренбург» отказался от матча с «Краснодаром», решение по неявке команды примут на заседании КДК РФС.

— Перед ответственными людьми стоит задача любой ценой доиграть чемпионат России, — цитирует Игонина Bobsoccer. — Не удивлюсь, что ближе к концовке сезона большое количество матчей будет отменено, и всем, кто не смог прибыть на игры, засчитают технические поражения. И это правильно: клубы единогласно утвердили нынешний регламент. Если кто-то голосовал против, хотелось бы знать, кто конкретно и почему, но нельзя менять правила по ходу игру, подписали — играйте. Чем думали, соглашаясь на эти условия?



Все чаще и чаще раздаются призывы по примеру «Локомотива» посадить команды на карантин. Кто это должен был сделать? В нашей стране решение остается за главой субъекта федерации, в футболе же ответственность были обязаны взять на себя руководители. Иными словами, президент или генеральный директор каждого конкретного клуба был обязан проработать план, в соответствие с которым команда закрывалась на базе от начала до конца текущего сезона или строго соблюдала меры предосторожности.

Азмун? Зачем лишние вопросы вешать на футболистов, перед которыми стоит всего три задачи: есть, спать и тренироваться? Если в мозги игрокам попытаться засунуть еще четвертую задачу, то он просто не справиться! Поэтому, конечно, руководитель клуба должен был предвидеть разные ситуации — вплоть до того, чтобы на случай форс-мажора заставить работать молодежные команды. А уж истории про то, что надо лояльнее относиться к легионерам и отпускать их во время пандемии домой, вообще за гранью моего понимания. То, как некоторые клубы распустили иностранцев, в том числе тренеров, вкладывается в общую канву: легионеры приехали в Россию решать исключительно свои задачи, и проблемы российского футбола, клуба или города им совершенно безразличны. Можно, конечно, полагаться на лояльность игроков, но если они устраивают домашние дискотеки, а затем выкладывают видео в социальные сети, то о какой самодисциплине может идти речь? Повторюсь, спрашивать надо с руководства. Карантин — значит карантин, нет — жестко соблюдайте бытовой режим. Это как в детском саду: приходит воспитатель и говорит — с сегодняшнего дня мы едим вилками. Не умеете? Накажем. «Зенит» в этом отношении поступил абсолютно правильно.