Радимов: «Склоняюсь к тому, что Дзюба уедет за границу»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», в интервью «СЭ» высказал мнение о бывшем форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

— Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим. Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всё, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

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