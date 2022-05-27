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Радимов: «Склоняюсь к тому, что Дзюба уедет за границу»

Радимов считает, что Дзюба покинет РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, сейчас возглавляющий «Зенит-2», в интервью «СЭ» высказал мнение о бывшем форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

— Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим. Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всё, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

Полностью интервью Радимова читайте здесь

Артем Дзюба
Владислав Радимов
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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