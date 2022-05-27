Агент Языджи: «Лилль» ждет и ЦСКА ждет. Юсуф все еще хочет остаться в московском клубе»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

?«Ситуация пока не меняется. Все так же, как и было. Юсуф Языджи все еще хочет остаться в ЦСКА, ему нравится в клубе. В данный момент «Лилль» ждет. И ЦСКА ждет, следит за ситуацией», – сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал две результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.