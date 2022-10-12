Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

12 октября, 16:42

Пономарев: «У «Спартака» слабенькая оборона. Это поправить легко, но никто не знает как»

Пономарев объяснил, почему ЦСКА — явный фаворит в матче против «Спартака»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает армейцев фаворитами в матче против «Спартака» в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение армейцам. У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков. Но самое главное, что у армейцев надежная оборона во главе с Акинфеевым, мобильная полузащита, где каждый может забить.

Что касается «Спартака», то у них слабенькая оборона, которая пропускает много мячей и делает колоссальные ошибки. Это поправить легко, но никто не знает, как это сделать. Не хочу даже говорить на эту тему — пусть и дальше так ошибаются», — цитирует Пономарева Legalbet.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-zashitnik-tcska-ponomaryov-u-spartaka-slabenkaya/
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
15
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»
Кузьмичев — о «Локомотиве»: «Хуже уже не будет. Игроки сами способны мобилизоваться и обыграть «Торпедо»
Широков: «Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом»
Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»
В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Умяров может пропустить матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран — об отстранении трех футболистов «Химок»: «Произошедшее для меня дикость»

Агент защитника «Химок» Волкова: «Что-то новое приносит Гогниев, хотя пока нет результата»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости