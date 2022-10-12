Пономарев: «У «Спартака» слабенькая оборона. Это поправить легко, но никто не знает как»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает армейцев фаворитами в матче против «Спартака» в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение армейцам. У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков. Но самое главное, что у армейцев надежная оборона во главе с Акинфеевым, мобильная полузащита, где каждый может забить.

Что касается «Спартака», то у них слабенькая оборона, которая пропускает много мячей и делает колоссальные ошибки. Это поправить легко, но никто не знает, как это сделать. Не хочу даже говорить на эту тему — пусть и дальше так ошибаются», — цитирует Пономарева Legalbet.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.