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Бушманов не считает отсутствие Умярова серьезной потерей для «Спартака» в матче против ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов не считает отсутствие полузащитника «Спартака» Наиля Умярова потерей в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я бы не назвал отсутствие Умярова огромной потерей для «Спартака». Все же в этом сезоне он совершил многовато ошибок. Он играет не в лучший свой футбол. В качестве примера можно вспомнить дерби с «Динамо», где он фактически подарил гол Константину Тюкавину. Считаю, Руслан Литвинов на его позиции способен сыграть не хуже. Он смотрится увереннее Наиля. В таком случае дуэт Георгию Джикии в центре защиты составит либо Никита Чернов, либо Миха Мевля. Нельзя исключить и перевода в эту зону с фланга обороны Даниила Денисова, как это произошло в матче с «Крыльями Советов», но скорее он исполнит роль инсайда», — цитирует Бушманова RT.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок пропустит матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1061727-bushmanov-umyarov-spartak

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ЦСКА
Спартак

П1

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2.30

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ТБ 2.5

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1.77
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Наиль Умяров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
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 2 : 3
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