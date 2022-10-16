Бушманов не считает отсутствие Умярова серьезной потерей для «Спартака» в матче против ЦСКА

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов не считает отсутствие полузащитника «Спартака» Наиля Умярова потерей в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я бы не назвал отсутствие Умярова огромной потерей для «Спартака». Все же в этом сезоне он совершил многовато ошибок. Он играет не в лучший свой футбол. В качестве примера можно вспомнить дерби с «Динамо», где он фактически подарил гол Константину Тюкавину. Считаю, Руслан Литвинов на его позиции способен сыграть не хуже. Он смотрится увереннее Наиля. В таком случае дуэт Георгию Джикии в центре защиты составит либо Никита Чернов, либо Миха Мевля. Нельзя исключить и перевода в эту зону с фланга обороны Даниила Денисова, как это произошло в матче с «Крыльями Советов», но скорее он исполнит роль инсайда», — цитирует Бушманова RT.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок пропустит матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.