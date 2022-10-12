Умяров из-за повреждения пропустит следующий матч «Спартака» против ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ. Хавбек пропустит матч против ЦСКА в 13-м туре чемпионата.

«Умяров травмировал плюсневую кость. Он точно пропустит ближайшие матчи команды, в том числе матч с ЦСКА», — сообщает «Чемпионат».

В этом сезоне Умяров провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.