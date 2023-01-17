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Экс-игрок «Ростова» Дьяков порассуждал о возможности прихода Артема Дзюбы в медиалигу.

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков порассуждал о возможности прихода Артема Дзюбы в медиалигу.

«Дзюба — очень харизматичная личность. Такие люди, которые добились многого в плане популярности и спорта, — огромный плюс для медийного футбола. Шороха и шума Артем навел бы в МФЛ. Вопрос в том, что сейчас это нереально, пока он еще профессиональный футболист. Да, когда он завершит карьеру, то может быть подумает где-нибудь поиграть, но пока он действующий игрок, думаю ему это абсолютно не интересно», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

Сообщалось, что 34-летний российский форвард может подписать контракт с «Торпедо» на полгода.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-v-medialige-dzyuba-mog-by-poluchit-khoroshuyu-zarplatu-urovnya-ne-top-klubov-rpl-220611/
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