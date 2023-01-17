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Белоус: «Баринов — хороший футболист, было бы здорово увидеть его в Европе»

Мария Гусева
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«15 млн евро за Баринова? Просить можно сколько угодно, но в Турции не любят платить за футболистов, — цитирует «РБ Спорт» Белоуса. — Им больше нравится брать свободных агентов и платить им огромные зарплаты. Все будет зависеть от желания клуба, тренера «Бешикташа» — нужен ли он им, или нет. Баринов — хороший футболист на своей позиции, он вполне может стоить таких денег, было бы здорово увидеть его в Европе. Элитные турецкие клубы регулярно играют в еврокубках, это счастливый билет для него. Посмотрим, чем завершится эта история».

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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