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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что клуб может стать чемпионом только в случае форс-мажора

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кто из игроков армейского клуба может, по его мнению, сесть на скамейку запасных из-за легионеров.

«Команда только приобретает контуры, поэтому хорошие игры будут чередоваться с плохими. Еще посмотрим, придутся ли ко двору новички. Хотелось бы, чтобы они помогли, но их приобретение — палка о двух концах. Если легионеры будут играть, то те же Максим Мухин, Иван Обляков и Константин Кучаев сядут в запас. Вроде бы еврокубков нет, самое время доверять молодым, ведь в дальнейшем они могли бы принести много пользы клубу. Но на деле они сейчас окажутся на скамейке.

Если тот же Никита Ермаков периодически выходил на замену, то сейчас его игровое время сократится до минимума. А если купят еще и нападающего, то Владислав Яковлев тоже присядет. А ведь им надо развиваться. Ну приедут сейчас иностранцы, займешь ты второе место. Первым ты все равно не станешь. Только если какого-нибудь форс-мажора не случится», — сказал Масалитин в интервью RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1033927-masalitin-cska-legioner
Валерий Масалитин
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