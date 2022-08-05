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Сегодня, 21:59

В «Маккаби» сообщили, что Карцев пока не подписал контракт с «Динамо»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Соцсети

В пресс-службе «Маккаби» из Нетании в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщили, что полузащитник Эден Карцев пока не подписал контракт с московским «Динамо».

«Пока что переход Карцева в «Динамо» не состоялся. В настоящее время улаживаются детали. Но официального подтверждения подписания контракта у нас нет. Насколько большой потерей будет уход Эдена? Конечно, Карцев — очень важный для нас игрок. Он был одним из лидеров команды», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что 22-летний Карцев сегодня прошел медобследование для подписания контракта с «Динамо».

В прошедшем сезоне израильский футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
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