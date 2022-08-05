Игорь Акинфеев назвал лучших игроков РПЛ

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого считает лучшими игроками Российской премьер-лиги на данный момент.

«Если брать по первым турам, то из голкиперов — Матвей Сафонов, из полевых игроков — Клаудиньо и Малком. Если брать нашу команду, которую вижу каждый день, то выделю Карраскаля. Еще мне очень нравится, как играет Захарян. Если у него все в дальнейшем будет правильно в голове, то это будет топ-топ-топ», — сказал Игорь Акинфеев в интервью Дмитрию Губерниеву в программе «Все на матч».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.

В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонек» лучшему вратарю сезона.