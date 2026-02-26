Семак: «Сейчас начинать карьеру игрока сложно, потому что не очень большая конкуренция»

Экс-игрок ЦСКА, «ПСЖ», «Москвы», «Рубина» и «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о становлении футболистом в наше время.

«Начинать всегда сложно, при этом во все времена есть свои плюсы и минусы. Нам было непросто потому, что была очень большая конкуренция. Сейчас — потому что не очень большая конкуренция. Вот два больших различия (улыбается)», — цитирует 49-летнего Семака ТАСС.

Семак с ЦСКА и «Зенитом» в своей игровой карьере завоевал три трофея, с «Рубином» — два. Сейчас он является главным тренером санкт-петербургской команды.

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