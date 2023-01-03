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3 января, 23:28

Израильские СМИ: Ивич будет получать в «Краснодаре» 2,3 миллиона евро за сезон

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Илич будет получать в «Краснодаре» зарплату в размере 2,3 миллиона евро за сезон, сообщает One.

По данным источника, израильский клуб получит компенсацию в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 4 января специалист подпишет контракт с «Краснодаром».

Ивич тренировал «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.

Источник: http://one.co.il/Article/22-23/1,1,3,59503/425917.html?ref=hp
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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3.03 00:00
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