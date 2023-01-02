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Источник: тренер тель-авивского «Маккаби» Ивич возглавит «Краснодар» 4 января

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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Владимир Ивич возглавит «Краснодар» в среду, 4 января, сообщает журналист телеканала Sport5 Надав Цанципар.

По данным источника, он подпишет контракт с российским клубом после матча Кубка Израиля против «Маккаби» из Бней Сахнина, который состоится 3 января.

Ивич тренирует тель-авивский «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.

Эли Швидлер

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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