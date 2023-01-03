Ивич попрощался с «Маккаби» после разгромной победы в Кубке Израиля

Бывший главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич попрощался с игроками клуба после победы в Кубке Израиля.

3 января «Маккаби» со счетом 5:0 разгромил «Бней Сахнин» в 1/8 финала турнира в последнем матче Ивича.

«Я счастлив, потому что мы выиграли игру и вышли в следующий раунд. Мы играли хорошо от начала и до конца, и спасибо моим игрокам за их усилия.

С этого момента я ухожу. Желаю всего наилучшего семье «Маккаби», всем сотрудникам клуба, владельцу и болельщикам, без которых это невозможно. Я уверен, что команду ждет успех в конце сезона. Нелегко говорить о решении, но я уверен, что «Маккаби» заменит меня другим хорошим тренером и он продолжит путь, который мы начали.

Люди могут думать, что хотят, но главная причина в том, что это [РПЛ] сильная лига, а я молодой тренер и хочу прогрессировать. Это было непростое решение», — цитирует тренера One.

Ранее сообщалось, что 4 января специалист подпишет контракт с «Краснодаром».

Ивич тренировал «Маккаби» с июня 2022 года, его контракт с клубом действовал до конца июня 2024 года.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 25 очками в 17 матчах. Нынешним главным тренером команды является Александр Сторожук.