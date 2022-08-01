Юрий Газзаев не согласен с Семиным: «У «Локомотива» нет проблем с «физикой»

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Локомотива» в Санкт-Петербурге от «Зенита» (0:5) в третьем туре РПЛ.

— Юрий Семин считает, что «Локомотив» функционально не готов к чемпионату.

— Мне так не показалось. На мой взгляд, с «физикой» у футболистов все в порядке. А вот командная игра не выстроена.

— Сейчас заговорили еще и о том, что у «Локо» нет характера.

— Опять-таки не согласен. После пропущенных мячей камера выхватывала игроков «Локомотива» крупным планом. Равнодушия на лицах я не увидел.

— А что увидели?

— Озабоченность. Досаду. Тревогу за результат. Нельзя сказать, что в какой-то момент ребята бросили играть, перестали сопротивляться. Нет! Просто к середине второго тайма от строгой игровой дисциплины ничего не осталось. При счете 0:1, чтобы спасти матч, попытались перестроиться, пошли в атаку, открыли зоны. «Зениту», сыгранной и мастеровитой команде, это было только на руку. Ну а что касается характера, то здесь одно вытекает из другого.

— То есть?

— Если у команды игра отлажена, то и с характером обычно порядок. Когда четко понимаешь, что от тебя требуется на поле, готов к любому маневру партнера, это автоматически придает уверенности. А с ней приходит и все остальное.