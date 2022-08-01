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Юрий Газзаев не согласен с Семиным: «У «Локомотива» нет проблем с «физикой»

Юрий Газзаев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» в третьем туре РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Локомотива» в Санкт-Петербурге от «Зенита» (0:5) в третьем туре РПЛ.

— Юрий Семин считает, что «Локомотив» функционально не готов к чемпионату.

— Мне так не показалось. На мой взгляд, с «физикой» у футболистов все в порядке. А вот командная игра не выстроена.

— Сейчас заговорили еще и о том, что у «Локо» нет характера.

— Опять-таки не согласен. После пропущенных мячей камера выхватывала игроков «Локомотива» крупным планом. Равнодушия на лицах я не увидел.

— А что увидели?

— Озабоченность. Досаду. Тревогу за результат. Нельзя сказать, что в какой-то момент ребята бросили играть, перестали сопротивляться. Нет! Просто к середине второго тайма от строгой игровой дисциплины ничего не осталось. При счете 0:1, чтобы спасти матч, попытались перестроиться, пошли в атаку, открыли зоны. «Зениту», сыгранной и мастеровитой команде, это было только на руку. Ну а что касается характера, то здесь одно вытекает из другого.

— То есть?

— Если у команды игра отлажена, то и с характером обычно порядок. Когда четко понимаешь, что от тебя требуется на поле, готов к любому маневру партнера, это автоматически придает уверенности. А с ней приходит и все остальное.

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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
 - : -
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