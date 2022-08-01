Спиридонов надеется, что возможный уход Федуна не скажется на результатах «Спартака»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в московском клубе.

«Не знаю, что там у них в голове. Пусть сами разбираются. Важно, чтобы это не сказывалось на результатах команды. А кто будет править, кто будет платить игрокам, меня это мало касается. Главное — результат. Пусть хоть обезьяна с гранатой управляет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.