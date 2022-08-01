Спиридонов о победе над «Оренбургом»: «Страшно за нашу оборону, но в целом матч был неплохим»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (4:1).

«Страшно за нашу оборону, но в целом матч был неплохим. У нас отличная атакующая линия. Сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию в этом сезоне? Да, но давайте смотреть правде в глаза: мы играли не с очень хорошим «Краснодаром», с «Оренбургом», который только вошел в РПЛ и скоро вернется обратно в ФНЛ. Впереди игры с «Уралом» и «Сочи». В этих играх начнем показывать уровень. Пока берем очки, которые и обязаны брать, а дальше увидим», — сказал Спиридонов «СЭ».

После трех туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В следующем туре красно-белые 6 августа сыграют на выезде против «Урала».