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Защитник «Ростова» Лангович: «Когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, как команда отреагировала на новость о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в клубе и сборной России.

«Это была новость для всех. Никто из игроков тогда вообще ничего не знал. Никто и подумать об этом не мог. После той игры мы сидели в раздевалке и уже там нам дали знать о том, что Карпин будет совмещать тренерские посты. Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно. Но каждый из нас понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Карпин работал с «Ростовом» с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года был назначен главным тренером сборной России. Весной 2022 года Карпин вновь возглавил ростовский клуб, совмещая должность в национальной команде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-langovich-kogda-uznali-o-sovmeshhenii-karpiny-m-postov-by-lo-nemnogo-obidno/

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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