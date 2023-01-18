Защитник «Ростова» Лангович: «Когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, как команда отреагировала на новость о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в клубе и сборной России.

«Это была новость для всех. Никто из игроков тогда вообще ничего не знал. Никто и подумать об этом не мог. После той игры мы сидели в раздевалке и уже там нам дали знать о том, что Карпин будет совмещать тренерские посты. Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно. Но каждый из нас понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Карпин работал с «Ростовом» с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года был назначен главным тренером сборной России. Весной 2022 года Карпин вновь возглавил ростовский клуб, совмещая должность в национальной команде.