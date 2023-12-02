Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ситуацию с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Абаскаль на Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает, — сказал Мостовой «СЭ». — Но с точки зрения футбола, его понять можно: приехал Бабич, сразу заявил, что он основной. Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить».

Также Мостовой высказался о ротации в составе «Спартака».

«Основной у него только Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» — так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть. Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», — добавил Мостовой.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 6 матчах чемпионата России. В стартовом составе он появился 5 раз.