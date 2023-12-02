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Мостовой посоветовал Джикии набраться терпения: «Переживать не стоит. Не «Спартак» — так уйдет в другой клуб»

Мостовой посоветовал Джикии набраться терпения
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ситуацию с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Абаскаль на Джикию не рассчитывает. Но там вообще все странно в «Спартаке», мне все уже там так надоело с Абаскалем. Что хочет, то и делает, — сказал Мостовой «СЭ». — Но с точки зрения футбола, его понять можно: приехал Бабич, сразу заявил, что он основной. Дуарте, тоже протеже Абаскаля, играет. Куда его поставить? Двенадцать человек же не может на поле выходить».

Также Мостовой высказался о ротации в составе «Спартака».

«Основной у него только Промес. У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» — так уйдет в другой клуб. Центральный защитник его уровня, его класса может еще долго играть. Мне трудно сказать, будет ли это ошибкой, расстаться с ним. Могу сказать, что если Абаскаль уйдет, это точно ошибкой не будет. За последние 15 лет в «Спартаке» мы кого только ни видели», — добавил Мостовой.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 6 матчах чемпионата России. В стартовом составе он появился 5 раз.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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