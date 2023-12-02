«Факел» — «Балтика»: команды не открыли счет в первом тайме

«Факел» и «Балтика» не забили голов в первом тайме матча 17-го тура РПЛ.

Счет после 45 игровых минут — 0:0. Матч проходит на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Воронежская команда набрала 11 очков за 16 туров. «Балтика» с 12 очками располагается на 15-й позиции.