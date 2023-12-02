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Терентьев заявил, что не считает себя легендой «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что не считает себя легендой донского клуба.

«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Нет. Почему? Не знаю, это внутреннее состояние. Здорово, что провел в «Ростове» столько времени. Были яркие моменты, игры. Но, наверное, до Тимофея Калачева и Александра Гацкана мне далеко», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

31-летний Терентьев свой первый матч за донскую команду в сезоне-2015/16. В 2020 он вернулся в состав «Ростова». Всего за клуб он провел 129 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-terent-ev-ne-schitayu-sebya-legendoj-rostova-do-kalacheva-i-gatskana-mne-daleko/
Денис Терентьев
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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