Карадениз - о Слуцком: «Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать»

Карадениз считает, что Слуцкий должен остаться в «Рубине» и вытащить команду из ФНЛ

Экс-футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением о том, нужно ли увольнять из казанской команды Леонида Слуцкого.

«Если не справляются те, кто отвечает за команду, безмолвствуют трибуны, всегда есть люди, которые способны принять решение сами. Они должны вмешиваться. Нет игры, поражения одно за другим. Кто-то обязан был это остановить! Или Казани больше не нужны еврокубки, сильный «Рубин», уже забыта Лига чемпионов?! Не хочу в это верить.

Сейчас все начнут обвинять в позоре Слуцкого. Можно его выгнать, раз не справился, да? Но это самое простое. Пусть теперь вытаскивает команду оттуда, где она оказалась! Доказывает, что умеет работать, а «Рубин» и он сам — сильные. Нужно вспомнить, что это большой клуб!» — заявил Гекдениз.

"Рубин" по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял 15-е место в итоговой таблице, которое по текущему регламенту лиги подразумевает прямой вылет команды в ФНЛ.

Казанская команда в прошедшем сезоне чемпионата России одержала всего 8 побед, 5 раз сыграла вничью и 17 матчей проиграла.