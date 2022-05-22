Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание команды в стыковые матчи за право остаться в Тинькофф РПЛ.

— Сергей Юран сказал, что если бы не было двухматчевой дисквалификации, то «Химки», возможно, в стыках бы не оказались. Ты разделяешь его мнение?

— Думаю, в этих словах есть доля правды, потому что вторые таймы с его присутствием мы всегда играли лучше. Возможно, он нашел бы правильные слова в перерыве этих двух матчей. Получается, главным был матч с «Уфой», 90-я минута, пенальти Агаларова. Если бы матч завершился 1:0, могли бы и не думать ни о каких стыках, а думать только об отпуске.

Подмосковная команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/22.

В стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне «Химки» сыграют с командой «СКА-Хабаровск»: 25 мая в гостях, 28-го — дома.