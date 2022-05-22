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Идову — о попадании в стыки: «Главным был матч с «Уфой», если бы не пенальти Агаларова...»

Идову отреагировал на попадание «Химок» в стыковые матчи
Екатерина Звенигородская
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Брайн Идову.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание команды в стыковые матчи за право остаться в Тинькофф РПЛ.

— Сергей Юран сказал, что если бы не было двухматчевой дисквалификации, то «Химки», возможно, в стыках бы не оказались. Ты разделяешь его мнение?

— Думаю, в этих словах есть доля правды, потому что вторые таймы с его присутствием мы всегда играли лучше. Возможно, он нашел бы правильные слова в перерыве этих двух матчей. Получается, главным был матч с «Уфой», 90-я минута, пенальти Агаларова. Если бы матч завершился 1:0, могли бы и не думать ни о каких стыках, а думать только об отпуске.

Подмосковная команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/22.

В стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне «Химки» сыграют с командой «СКА-Хабаровск»: 25 мая в гостях, 28-го — дома.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Брайн Идову
РПЛ
ФК Уфа
ФК Химки
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
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Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
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Рубин – Спартак
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