Экс-футболист «Рубина» Карадениз: «После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы»

Карадениз рассказал, что после матча «Рубина» с «Уфой» у него на глазах стояли слезы

Экс-футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз заявил, что после матча казанской команды с «Уфой» (1:2) у него на глазах стояли слезы.

«Мои эмоции сейчас — это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого — решать все в последнем туре», — заявил Гекдениз.

По итогам матча с «Уфой» в последнем туре Тинькофф РПЛ «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице (29 очков) и вылетел в ФНЛ.