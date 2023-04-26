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Экс-футболист Мостовой назвал тренеров «Химок» приспособленцами

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал бывших тренеров подмосковных «Химок» приспособленцами.

«По игровым моментам у «Химок» больше шансов спастись, чем у «Факела», потому что они играют на пределе своих возможностей, да и со скамейкой беда. У «Химок» же есть футболисты, который раньше не играли при, как его... Гудеев или Гудиев. Спартак Гогниев? Да! До него тоже были приспособленцы, которые делают так, как говорят. Талалаев просто поставил тех, кто должен играть. Если Талалаев спасет «Химки», то он гений? Ну прекращайте! Что же вы цепляетесь за эти фразы. Почему Талалаева убрали из «Торпедо», «Ахмата» и до этого из «Химок». Бег по кругу. А другим людям и шанса не дают, которые не идут на уступки», — цитирует Мостового Legalbet.

В текущем сезоне Талалаев сменил три команды в качестве главного тренера: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки».

По итогам 24 туров «Химки» с 17 очками и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-nazval-trenerov-himok-prisposoblentcami/
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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