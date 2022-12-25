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Сегодня, 17:07

Экс-футболист ЦСКА Пономарев считает, что Языджи будет хорошим приобретением для «Зенита»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в «Зенит».

«Я не слышал, что он переходит в «Зенит». Когда он играл в ЦСКА, он хорошо себя зарекомендовал. Для «Зенита» это будет хорошим приобретением, им нужен агрессивный полузащитник», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

25-летний турецкий футболист выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Хавбек провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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