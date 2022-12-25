Экс-футболист ЦСКА Пономарев считает, что Языджи будет хорошим приобретением для «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в «Зенит».

«Я не слышал, что он переходит в «Зенит». Когда он играл в ЦСКА, он хорошо себя зарекомендовал. Для «Зенита» это будет хорошим приобретением, им нужен агрессивный полузащитник», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

25-летний турецкий футболист выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Хавбек провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о возможном подписании Языджи.