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Сегодня, 17:07

Игнатьев считает, что игра «Локомотива» не изменится с приходом Пиняева

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Если Сергей перейдет в «Локомотив», то это будет хорошее приобретение для клуба. Но круто игра московского клуба не изменится с приходом игрока с большими перспективами и хорошими задатками. «Локомотив» выбрал далеко не худший вариант. Надо сказать, что они успешно поработали на этом рынке», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-s-prihodom-pinyaeva-igra-lokomotiva-kruto-ne-izmenitsya
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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