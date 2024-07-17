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Орещук считает «уткой» информацию об интересе «Локомотива» к Н`Жи

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» интересуется форвардом Клинтоном Н`Жи.

«Мне кажется, это какая-то «утка». По параметрам, которые нужны «Локомотиву», он может быть интересен. Он неплохой сезон провел. Но я в это не верю. Он не поедет в «Локомотив». Зачем ему в Россию обратно, когда на него есть спрос в Европе. Он не захочет сюда сам», — цитирует Орещука Legalbet.

Клинтон Н'Джи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и намерены предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара.

Источник: legalbet.ru
Клинтон Нжи
Роман Орещук
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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