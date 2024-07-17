Metaratings: Вендел готов остаться в «Зените», предложения от «Галатасарая» не поступало

Полузащитник «Зенита» Вендел готов остаться в клубе из Санкт-Петербурга, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сине-бело-голубым не поступало предложения от «Галатасарая» о переходе бразильца.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к 26-летнему хавбеку со стороны турецкого клуба.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.