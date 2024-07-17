Metaratings: Вендел готов остаться в «Зените», предложения от «Галатасарая» не поступало
Полузащитник «Зенита» Вендел готов остаться в клубе из Санкт-Петербурга, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, сине-бело-голубым не поступало предложения от «Галатасарая» о переходе бразильца.
Ранее «СЭ» сообщал об интересе к 26-летнему хавбеку со стороны турецкого клуба.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.
Источник: Metaratings.ru
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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|22.07
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