Экс-игрок «Кубани»: «В «Краснодаре» никто ничего не может, кроме Сперцяна и Кордобы»
Бывший игрок «Кубани» Александр Чугунов оценил уровень игры «Краснодара» перед началом нового сезона РПЛ.
«Краснодар» — это вообще грустно. Сперцяна, Кордобу убери оттуда — и игра будет другая совершенно. Я не говорю, что они лидеры прям, но хоть что-то могут сделать: Сперцян — пас отдать, Кордоба — забить. А на других людей там страшно смотреть, они ничего не могут, — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 2:4.
В первом туре нового сезона РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Ахматом» 21 июля.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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13
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15
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|15:00
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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|- : -
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