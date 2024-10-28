Батраков прошел медицинский тест без болевых ощущений. Решение об МРТ будет принято позднее

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Врачи приняли решение сегодня не делать МРТ. Врачи дали ему нагрузку — чисто визуально все в порядке. Бег, прыжки — никаких болевых ощущений. По МРТ пока пауза, завтра примут решение, будут ли его делать или обойдутся УЗИ. В целом все в порядке», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ по итогам 13 матчей.