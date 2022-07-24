Хусаинов — о голе Мирзова: «Ребят, вы чего? Почему ВАР не увидел офсайд?»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о судействе бригады Артема Любимова в матче второго тура РПЛ между «Химками» и «Нижним Новгородом» (3:0).

«Гол Мирзова был забит из вне игры. Нигматуллин парировал первый удар, а Мирзов был первый к последнему игроку. И как такие эпизоды не видят и те, кто смотрят ВАР, и сам Любимов? Ребят, вы чего? Почему это не увидел ВАР? Потому что они обучены в одной школе. Это вообще очень редко встречающийся момент», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

29-летний футболист забил второй гол в матче с «Нижним» на 80-й минуте встречи.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле ЦСКА.