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Хусаинов — о голе Мирзова: «Ребят, вы чего? Почему ВАР не увидел офсайд?»

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о судействе бригады Артема Любимова в матче второго тура РПЛ между «Химками» и «Нижним Новгородом» (3:0).

«Гол Мирзова был забит из вне игры. Нигматуллин парировал первый удар, а Мирзов был первый к последнему игроку. И как такие эпизоды не видят и те, кто смотрят ВАР, и сам Любимов? Ребят, вы чего? Почему это не увидел ВАР? Потому что они обучены в одной школе. Это вообще очень редко встречающийся момент», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

29-летний футболист забил второй гол в матче с «Нижним» на 80-й минуте встречи.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле ЦСКА.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Ростов 1
2-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
Артем Любимов (судья)
Сергей Хусаинов
4
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
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Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
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Факел

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