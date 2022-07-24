«Химки» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

«Химки» переиграли «Нижний Новгород» в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все мячи были забиты во втором тайме. В матче отличались: Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.

«Химки», набравшие четыре очка, делят с «Зенитом» третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.