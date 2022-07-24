Йоканович: «Фернандес только прилетел из Парагвая, сегодня и завтра он проходит медобследование»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, когда ждать новостей по будущему игроку команды Роберто Фернандесу.

— В каком состоянии сейчас Роберто Фернандес? Что можете сказать по нему?

— Он вчера только прилетел из Парагвая, сегодня и завтра он проходит медобследование. Надеюсь, он начнет тренироваться в среду, так что о его текущем состоянии говорить рано. Клуб достаточно долгое время следил за ним. Думаю, этот игрок сможет усилить нашу линию оборону и сделать ее более крепкой, — цитирует тренера сайт «Динамо».