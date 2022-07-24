Йоканович: «Фомин однозначно является главным пенальтистом нашей команды, а за ним следует Смолов»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).
— Команда сегодня провела качественный матч. Поначалу нам немного не хватало энергии, было очень жарко, и наш прессинг работал не так хорошо. Но потом мы забили первый гол и стали действовать заметно лучше. Во втором тайме мы уже контролировали игру, забили четвертый гол и могли отличиться еще не раз. Считаю, что по сравнению с первым матчем уже виден прогресс в действиях команды.
— За счет чего «Динамо» смогло переломить ход игры после паузы в середине первого тайма?
— В этом перерыве я не говорил ничего особенного. Попросил футболистов быть более агрессивными и пытаться находить свободные зоны. Мы не были удивлены схемой «Торпедо», они так уже играли в предсезонных матчах, так что мы знали, где искать эти зоны. Я лишь напомнил игрокам, что им нужно делать, постарался поддержать и вдохновить их. Благодаря мастерству наших футболистов удалось взломать оборону «Торпедо» и забить эти мячи.
— Как отнеслись к тому, что Даниил Фомин позволил Федору Смолову пробить второй пенальти?
— Счет был 3:0, Смолов провел отличный матч и заслужил этот подарок. Фомин однозначно является главным пенальтистом нашей команды, а за ним следует Смолов, — цитирует тренера сайт «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0