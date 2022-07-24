Йоканович: «Фомин однозначно является главным пенальтистом нашей команды, а за ним следует Смолов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

— Команда сегодня провела качественный матч. Поначалу нам немного не хватало энергии, было очень жарко, и наш прессинг работал не так хорошо. Но потом мы забили первый гол и стали действовать заметно лучше. Во втором тайме мы уже контролировали игру, забили четвертый гол и могли отличиться еще не раз. Считаю, что по сравнению с первым матчем уже виден прогресс в действиях команды.

— За счет чего «Динамо» смогло переломить ход игры после паузы в середине первого тайма?

— В этом перерыве я не говорил ничего особенного. Попросил футболистов быть более агрессивными и пытаться находить свободные зоны. Мы не были удивлены схемой «Торпедо», они так уже играли в предсезонных матчах, так что мы знали, где искать эти зоны. Я лишь напомнил игрокам, что им нужно делать, постарался поддержать и вдохновить их. Благодаря мастерству наших футболистов удалось взломать оборону «Торпедо» и забить эти мячи.

— Как отнеслись к тому, что Даниил Фомин позволил Федору Смолову пробить второй пенальти?

— Счет был 3:0, Смолов провел отличный матч и заслужил этот подарок. Фомин однозначно является главным пенальтистом нашей команды, а за ним следует Смолов, — цитирует тренера сайт «Динамо».