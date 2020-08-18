«Екатеринбург, я скучал». Подберезкин рад вернуться в «Урал»

«Урал» заключил долгосрочный контракт с 28-летним российским полузащитником Вячеславом Подберезкиным. Футболист, который ранее уже выступал в составе команды, спустя четыре с половиной года возвращается в Екатеринбург, сообщает сайт клуба.

В «Урале» хавбек будет выступать под 21-м номером. Подберезкин уже присоединился к команде.