Фанаты «Динамо» оскорбляли Ташаева по ходу матча с «Рубином». Клуб наказан штрафом в 90 тысяч рублей
15:29
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:1).
— Болельщики «Динамо» неоднократно скандировали оскорбления в адрес полузащитника казанцев Александра Ташаева. Московский клуб оштрафован на 90 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 270Все опросы
Как закончится матч ЦСКА — «Спартак»?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...