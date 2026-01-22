Титов о Романове: «Карседо нужен человек, который все расскажет. Так я делал, когда приходил Карпин»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил сохранение Вадима Романова в тренерском штабе красно-белых.

«Это было необходимо сделать. Карседо не было в «Спартаке» 14 лет, ему нужен человек, который все расскажет. Помню, когда Валерий Карпин приходил в «Спартак», мы созванивались, обсуждали ситуацию на тот момент. Ведь тогда он долго жил в Европе, ему нужны были консультации. Романов — именно тот человек, который будет показывать и подсказывать. Это в плюс испанскому штабу. Надеюсь, что совместная работа иностранцев с Вадимом Романовым и Александром Зайченко даст свои плоды. У наших тренеров есть досье на каждого футболиста в голове. Это своеобразная сокровищница, которую Карседо еще предстоит открыть и правильно использовать», — сказал Титов «СЭ».

Титов также отметил, что у Романова есть амбиции возглавить «Спартак».

«Время Романова еще придет, не сомневаюсь в этом. Человек столько лет находится в системе «Спартака», работал с академией, молодежной командой, попробовал себя в качестве главного тренера основной команды. Аппетит приходит во время еды. «Спартак» — самый популярный клуб страны, очень сложно начинать карьеру тренера в этом клубе. Может, попробует в других командах — уверен, спрос на него будет. Вадим — спартаковец, прошел систему «от» и «до». Уверен, у него есть амбиции возглавить красно-белых, чего я ему и желаю», — добавил Титов.

Хуан Карседо возглавил команду 5 января 2026 года. Контракт подписан до лета 2028 года. Испанский специалист ранее работал помощником Унаи Эмери и самостоятельно возглавлял «Пафос», с которым стал чемпионом Кипра и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.