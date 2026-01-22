Титов о Романове: «Карседо нужен человек, который все расскажет. Так я делал, когда приходил Карпин»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил сохранение Вадима Романова в тренерском штабе красно-белых.
«Это было необходимо сделать. Карседо не было в «Спартаке» 14 лет, ему нужен человек, который все расскажет. Помню, когда Валерий Карпин приходил в «Спартак», мы созванивались, обсуждали ситуацию на тот момент. Ведь тогда он долго жил в Европе, ему нужны были консультации. Романов — именно тот человек, который будет показывать и подсказывать. Это в плюс испанскому штабу. Надеюсь, что совместная работа иностранцев с Вадимом Романовым и Александром Зайченко даст свои плоды. У наших тренеров есть досье на каждого футболиста в голове. Это своеобразная сокровищница, которую Карседо еще предстоит открыть и правильно использовать», — сказал Титов «СЭ».
Титов также отметил, что у Романова есть амбиции возглавить «Спартак».
«Время Романова еще придет, не сомневаюсь в этом. Человек столько лет находится в системе «Спартака», работал с академией, молодежной командой, попробовал себя в качестве главного тренера основной команды. Аппетит приходит во время еды. «Спартак» — самый популярный клуб страны, очень сложно начинать карьеру тренера в этом клубе. Может, попробует в других командах — уверен, спрос на него будет. Вадим — спартаковец, прошел систему «от» и «до». Уверен, у него есть амбиции возглавить красно-белых, чего я ему и желаю», — добавил Титов.
Хуан Карседо возглавил команду 5 января 2026 года. Контракт подписан до лета 2028 года. Испанский специалист ранее работал помощником Унаи Эмери и самостоятельно возглавлял «Пафос», с которым стал чемпионом Кипра и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0