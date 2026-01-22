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22 января, 10:38

Титов о Романове: «Карседо нужен человек, который все расскажет. Так я делал, когда приходил Карпин»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил сохранение Вадима Романова в тренерском штабе красно-белых.

«Это было необходимо сделать. Карседо не было в «Спартаке» 14 лет, ему нужен человек, который все расскажет. Помню, когда Валерий Карпин приходил в «Спартак», мы созванивались, обсуждали ситуацию на тот момент. Ведь тогда он долго жил в Европе, ему нужны были консультации. Романов — именно тот человек, который будет показывать и подсказывать. Это в плюс испанскому штабу. Надеюсь, что совместная работа иностранцев с Вадимом Романовым и Александром Зайченко даст свои плоды. У наших тренеров есть досье на каждого футболиста в голове. Это своеобразная сокровищница, которую Карседо еще предстоит открыть и правильно использовать», — сказал Титов «СЭ».

Титов также отметил, что у Романова есть амбиции возглавить «Спартак».

«Время Романова еще придет, не сомневаюсь в этом. Человек столько лет находится в системе «Спартака», работал с академией, молодежной командой, попробовал себя в качестве главного тренера основной команды. Аппетит приходит во время еды. «Спартак» — самый популярный клуб страны, очень сложно начинать карьеру тренера в этом клубе. Может, попробует в других командах — уверен, спрос на него будет. Вадим — спартаковец, прошел систему «от» и «до». Уверен, у него есть амбиции возглавить красно-белых, чего я ему и желаю», — добавил Титов.

Хуан Карседо возглавил команду 5 января 2026 года. Контракт подписан до лета 2028 года. Испанский специалист ранее работал помощником Унаи Эмери и самостоятельно возглавлял «Пафос», с которым стал чемпионом Кипра и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Егор Титов.«В «Спартаке» есть игроки, которых в команде быть не должно». Интервью Титова
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Вадим Романов
Егор Титов
Хуан Карлос Карседо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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