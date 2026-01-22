«СКА-Хабаровск» арендовал защитника «Сочи» Кожемякина

«СКА-Хабаровск» и «Сочи» договорились об аренде защитника Олега Кожемякина. Он будет играть за дальневосточную команду до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2025/26 Кожемякин играл в аренде в «Торпедо» — в 14 матчах 30-летний футболист сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Сочи» действует до 30 июня 2026 года.

Защитник уже играл за «СКА-Хабаровск» — в сезоне-2023/24. Также в его карьере были московский «Квазар», липецкий «Металлург», «Локо-Казанка», «Ротор» и «Шинник».