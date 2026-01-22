«СКА-Хабаровск» арендовал защитника «Сочи» Кожемякина
«СКА-Хабаровск» и «Сочи» договорились об аренде защитника Олега Кожемякина. Он будет играть за дальневосточную команду до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2025/26 Кожемякин играл в аренде в «Торпедо» — в 14 матчах 30-летний футболист сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Сочи» действует до 30 июня 2026 года.
Защитник уже играл за «СКА-Хабаровск» — в сезоне-2023/24. Также в его карьере были московский «Квазар», липецкий «Металлург», «Локо-Казанка», «Ротор» и «Шинник».
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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|
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|
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|0
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|- : -
|8.08
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|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|9.08
|17:00
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|- : -
|9.08
|20:00
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|9.08
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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Натан Гассама
Балтика
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|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
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|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
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|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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