Круговой перенес плановую операцию: «Решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что перенес плановую операцию. Через неделю он приступит к восстановлению.

«Сегодня, сразу по прилете в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Все прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — написал Круговой в своем Telegram-канале.

27-летний россиянин в сезоне-2025/26 РПЛ провел 18 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативных паса.

ЦСКА набрал 36 очков после 18 туров и занимает 4-е место в таблице.