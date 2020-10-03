Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру форварда красно-белых Джордана Ларссона. В 9 матчах РПЛ на счету шведа 4 гола и 2 голевые передачи.

— Ранее вы говорили, что лидеры «Спартака» — это Самюэль Жиго и Георгий Джикия. Сейчас можно сказать, что теперь к ним добавился еще и Джордан Ларссон.

— Нет. Лидер должен гореть игрой. Жиго и Джикия отдают всю свою душу на поле все 95 минут. По Ларссону я вижу, что это любимчик Тедеско. В любой ситуации тренер меняет Понсе, Соболева или Кокорина, а Джордан всегда остается. В каком бы состоянии ни был Ларссон, он проводит все 90 минут. На этом доверии швед может показать отличную статистику, а если Джордан будет еще и выручать команду на последних минутах, то тогда можно говорить о нем, как о лидере.

— В целом вам импонирует манера Ларссона?

— Да, это мастер. Великолепная левая нога, но он может забить и с правой, как в матче с «Рубином». Думаю, что год-два — и получим топ-футболиста. Желаю ему достичь величия своего отца. (Тимур Ганеев)

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