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Егор Титов: «Ларссон — любимчик Тедеско, на доверии он способен показать отличную статистику»

14:10
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру форварда красно-белых Джордана Ларссона. В 9 матчах РПЛ на счету шведа 4 гола и 2 голевые передачи.

— Ранее вы говорили, что лидеры «Спартака» — это Самюэль Жиго и Георгий Джикия. Сейчас можно сказать, что теперь к ним добавился еще и Джордан Ларссон.

— Нет. Лидер должен гореть игрой. Жиго и Джикия отдают всю свою душу на поле все 95 минут. По Ларссону я вижу, что это любимчик Тедеско. В любой ситуации тренер меняет Понсе, Соболева или Кокорина, а Джордан всегда остается. В каком бы состоянии ни был Ларссон, он проводит все 90 минут. На этом доверии швед может показать отличную статистику, а если Джордан будет еще и выручать команду на последних минутах, то тогда можно говорить о нем, как о лидере.

— В целом вам импонирует манера Ларссона?

— Да, это мастер. Великолепная левая нога, но он может забить и с правой, как в матче с «Рубином». Думаю, что год-два — и получим топ-футболиста. Желаю ему достичь величия своего отца. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Титовым

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