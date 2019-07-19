Егор Сорокин: "После истории с Суторминым по-другому посмотрел на российский футбол"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин в интервью "Известиям" признался, что удивился переходу Алексея Сутормина в "Зенит". 25-летний хавбек 29 июня перешел в казанский клуб, а спустя 10 дней стал игроком сине-бело-голубых.
– На что может "Рубин" рассчитывать в нынешнем сезоне?
– Думаю, команда будет расти с каждой игрой. А там посмотрим.
– Вас удивила история с Суторминым?
– Если честно, то, наверное, да. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.
– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в "Рубине"?
– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.
– Попрощаться успели?
– Успели (улыбается).
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https://iz.ru/900707/aleksei-fomin/posle-istorii-s-sutorminym-po-drugomu-posmotrel-na-rossiiskii-futbol