Егор Сорокин: "После истории с Суторминым по-другому посмотрел на российский футбол"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин в интервью "Известиям" признался, что удивился переходу Алексея Сутормина в "Зенит". 25-летний хавбек 29 июня перешел в казанский клуб, а спустя 10 дней стал игроком сине-бело-голубых.

– На что может "Рубин" рассчитывать в нынешнем сезоне?

– Думаю, команда будет расти с каждой игрой. А там посмотрим.

– Вас удивила история с Суторминым?

– Если честно, то, наверное, да. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол.

– Успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в "Рубине"?

– Конечно. Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства.

– Попрощаться успели?

– Успели (улыбается).

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